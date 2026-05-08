Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha condiviso alcuni dettagli della sua vita, parlando della perdita dei genitori. La showgirl ha spiegato di aver vissuto un periodo difficile a causa di questa perdita e di aver affrontato momenti complicati nel passato. La sua testimonianza si inserisce in un quadro di ricordi e di eventi personali condivisi nel corso del programma.

Non è la prima volta che Antonella Elia si lascia sfuggire dei dettagli in merito al suo delicato passato, ieri al Grande Fratello Vip ha raccontato la sua drammatica storia. Durante una chiacchierata con Lucia e Renato ha rivelato che la madre è morta quando lei aveva solamente un anno e mezzo. Fino all'età di cinque anni è cresciuta con i nonni materni, poi il padre decise di riprenderla bruscamente con sé non facendole più vedere i nonni. Quando Antonella Elia aveva nove anni il padre di è risposato con Paola, grazie a lei lui riappacificò con i suoi nonni e lei ricominciò a frequentarli, fino a quel momento li vedeva ogni tanto a scuola di nascosto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Antonella Elia racconta la sua drammatica storia al GF Vip: le rivelazioni sulla morte dei genitori

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