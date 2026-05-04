Antonella Elia litiga con Alessandra Mussolini al GF Vip e dà le testate alla porta | È un incubo

Durante una recente puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Alessandra Mussolini sono venute alle mani, con l’attrice che ha colpito la porta con le mani. La discussione tra le due è scoppiata improvvisamente, portando a un momento di forte tensione tra le concorrenti. La lite si è verificata davanti agli altri inquilini della casa, creando scompiglio nell’ambiente.

Antonella Elia e Alessandra Mussolini hanno litigato di nuovo. Al Grande Fratello Vip è esplosa la tensione tra le due concorrenti. Il motivo del contendere, i trucchi dell'ex ragazza di Non è la Rai.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Antonella Elia e Alessandra Mussolini litigano (ancora) al Grande Fratello Vip: lo scontro fisico potrebbe essere imminente – VIDEOScontro sempre più acceso tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip. Dalla lite per una porta a un gesto che fa temere il peggio, la Casa si divide. gay.it

LIVELLO LUNEDÌ SBLOCCATO Gli altri: Anto: Fine. Leggerezza, sorriso e un pizzico di follia #GFVIP Il modo più bello per iniziare la settimana STAFF #antonellaelia #lunedì #moodoftheday - facebook.com facebook