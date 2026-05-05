Gf Vip Alessandra Mussolini è una furia contro Antonella Elia | Ti avrei rovesciato gli spaghetti in testa

Da fanpage.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata del 5 maggio del Grande Fratello Vip, si è parlato di una crisi tra due concorrenti. Alessandra Mussolini ha raccontato di un forte malessere legato a un precedente scontro con Antonella Elia. Durante il confronto, Mussolini ha espresso insofferenza verso la voce dell’altra concorrente, arrivando a dichiarare di averla desiderata “rovesciato gli spaghetti in testa”. La discussione ha portato Mussolini a sfiorare l’uscita dalla casa.

La puntata del Grande Fratello Vip del 5 maggio si apre con il racconto della crisi profonda di Alessandra Mussolini, nata dall'ennesimo scontro con Antonella Elia, che ha portato la concorrente a un passo dall'addio: "Sono insofferente alla sua voce". La replica: "Hai sempre avuto atteggiamenti violenti".🔗 Leggi su Fanpage.it

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