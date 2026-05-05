Gf Vip Alessandra Mussolini è una furia contro Antonella Elia | Ti avrei rovesciato gli spaghetti in testa

Nella puntata del 5 maggio del Grande Fratello Vip, si è parlato di una crisi tra due concorrenti. Alessandra Mussolini ha raccontato di un forte malessere legato a un precedente scontro con Antonella Elia. Durante il confronto, Mussolini ha espresso insofferenza verso la voce dell’altra concorrente, arrivando a dichiarare di averla desiderata “rovesciato gli spaghetti in testa”. La discussione ha portato Mussolini a sfiorare l’uscita dalla casa.

La puntata del Grande Fratello Vip del 5 maggio si apre con il racconto della crisi profonda di Alessandra Mussolini, nata dall'ennesimo scontro con Antonella Elia, che ha portato la concorrente a un passo dall'addio: "Sono insofferente alla sua voce". La replica: "Hai sempre avuto atteggiamenti violenti".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Antonella Elia litiga con Alessandra Mussolini al GF Vip e dà le testate alla porta: “È un incubo” GF Vip, Antonella Elia minacciosa con Alessandra Mussolini: “Ti metto le mani addosso”Nervi tesi al Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini imita Antonella Elia e lei la minaccia Non accennano a placarsi gli animi tra Antonella Elia... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Scontro acceso tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia Video; Grande Fratello Vip, allarme Alessandra Mussolini: Me ne vado, poi esplode contro una concorrente; Lite furiosa al GF Vip: Mussolini scoppia in lacrime e pensa al ritiro; GF Vip, Mussolini in crisi dopo la lite con Antonella Elia: Voglio lasciare la casa. Gf Vip, Alessandra Mussolini è una furia contro Antonella Elia: Ti avrei rovesciato gli spaghetti in testaLa puntata del Grande Fratello Vip del 5 maggio si apre con il racconto della crisi profonda di Alessandra Mussolini, nata dall'ennesimo scontro con Antonella ... fanpage.it Alessandra Mussolini in crisi al GF Vip, Antonella Elia la attacca: Prende tutti in giroLa quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip inizia con la crisi di Alessandra Mussolini: Antonella Elia interviene e la accusa. mondotv24.it Appena si sveglia inizia a rompere, è un incubo! ”. La frase di Antonella Elia dice tutto su quanto la situazione nella casa del Grande Fratello Vip sia ormai fuori controllo tra lei e Alessandra Mussolini. Stamattina l’atmosfera era già tesa dal risveglio: Alessandr - facebook.com facebook Alessandra Mussolini avrebbe ottenuto un compenso totale di circa 550.000€ per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (puntate aggiuntive incluse) Fonte: Davide Maggio x.com