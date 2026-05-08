GF Vip Adriana Volpe si difende | Io non riesco a iniettare veleno come loro La replica della Mussolini | Allora vai in convento
Durante l’edizione attuale del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe si è difesa dalle accuse di alcuni concorrenti, tra cui Francesca Manzini e Alessandra Mussolini, che l’hanno accusata di comportamenti poco trasparenti e di nascondersi. La showgirl ha risposto affermando di non riuscire a iniettare veleno come gli altri e ha sottolineato di non voler giocare in modo scorretto. La Mussolini ha replicato suggerendo, in modo ironico, che sarebbe meglio se Adriana si ritirasse in convento.
Adriana Volpe, una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, è stata accusata da alcuni concorrenti - soprattutto da Francesca Manzini e Alessandra Mussolini - di giocare ‘sporco’, di nascondersi. “Lei è perfida e subdola”, ha sbottato l'imitatrice romana. Per la Mussolini.🔗 Leggi su Today.it
Notizie correlate
Adriana Volpe al veleno con Alessandra Mussolini al GF Vip: “Mi hai umiliata, sei una vipera”Alessandra Mussolini fa infuriare Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, il duro sfogo della gieffina È andata in onda ieri sera la quinta puntata del...
GF Vip, scontro sul ciclo: la battuta choc della Mussolini fa infuriare Adriana Volpe (VIDEO)Momenti di forte tensione al Grande Fratello Vip 2026, dove nella puntata del 30 marzo è andato in scena un duro scontro tra Adriana Volpe,...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Per Adriana Volpe e Alessandra Mussolini le porte della finale sono ancora aperte Video; GF Vip 2026: scontro Volpe vs Mussolini, i sondaggi ribaltano tutto; Grande Fratello Vip, Francesca Manzini e Adriana Volpe si scontrano dopo la puntata: Ti nascondi dietro Antonella; Grande Fratello Vip, sondaggi del 5 maggio: Adriana Volpe e Alessandra Mussolini staccano tutti. Il pubblico ha scelto, chi va in finale.
GF Vip, attacco ad Adriana Volpe caos in direttaPuntata esplosiva su Canale 5. Adriana Volpe sotto accusa al GF Vip finisce sulla poltrona che scotta: lo scontro con Francesca e i dubbi di Selvaggia. mondotv24.it
Adriana Volpe crolla in lacrime al GF Vip: paura di essere eliminata!| Ferita e scossa da quanto successoAdriana Volpe crolla in lacrime al Grande Fratello Vip 2026: paura di essere eliminata! Ferita e scossa da quanto successo ... ilsussidiario.net
Stasera al #GFVIP: - Eliminazione tramite televoto flash. - Sorpresa per Francesca Manzini: un messaggio della sorella Lilli. - Adriana Volpe sta diventando una comodina o è una semplice zerbina Ilary vuole vederci chiaro. - Elia vs Mussolini scontro in di x.com
Adriana Volpe meritava la finale del GFVIP C’è chi ha apprezzato il suo stile elegante e il modo tranquillo di vivere il gioco… e chi invece avrebbe voluto concorrenti più forti nelle dinamiche Voi cosa ne pensate Sì, meritava la finale No, avrei - facebook.com facebook
Adriana Volpe - reddit.com reddit