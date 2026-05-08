GF Vip Adriana Volpe si difende | Io non riesco a iniettare veleno come loro La replica della Mussolini | Allora vai in convento

Da today.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’edizione attuale del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe si è difesa dalle accuse di alcuni concorrenti, tra cui Francesca Manzini e Alessandra Mussolini, che l’hanno accusata di comportamenti poco trasparenti e di nascondersi. La showgirl ha risposto affermando di non riuscire a iniettare veleno come gli altri e ha sottolineato di non voler giocare in modo scorretto. La Mussolini ha replicato suggerendo, in modo ironico, che sarebbe meglio se Adriana si ritirasse in convento.

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Adriana Volpe, una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, è stata accusata da alcuni concorrenti - soprattutto da Francesca Manzini e Alessandra Mussolini - di giocare ‘sporco’, di nascondersi. “Lei è perfida e subdola”, ha sbottato l'imitatrice romana. Per la Mussolini.🔗 Leggi su Today.it

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