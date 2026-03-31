Nella puntata del 30 marzo del Grande Fratello Vip 2026 si è verificato un acceso confronto tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Durante la diretta, la Mussolini ha fatto una battuta sul ciclo mestruale che ha provocato la reazione di Volpe, portando a un momento di forte tensione tra i concorrenti. La discussione è proseguita con interventi di altri coinquilini e si è conclusa con alcuni scambi di opinioni molto animati.

Momenti di forte tensione al Grande Fratello Vip 2026, dove nella puntata del 30 marzo è andato in scena un duro scontro tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Antonella Elia, culminato in un confronto molto acceso in diretta. Tutto nasce da un episodio avvenuto nei giorni precedenti: Adriana Volpe aveva deciso di ritirarsi all’ultimo momento da una prova di apnea, spiegando in confessionale di avere il ciclo. Una motivazione che non ha convinto Mussolini ed Elia, che hanno reagito con scetticismo, mettendo in dubbio la sua versione. In particolare, la frase di Alessandra Mussolini, “ Ma di che parla, il ciclo, il TRICICLO c’ha. Sì se lei ha il ciclo io sono incinta, il miracolo del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - GF Vip, scontro sul ciclo: la battuta choc della Mussolini fa infuriare Adriana Volpe (VIDEO)

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