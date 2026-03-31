Adriana Volpe al veleno con Alessandra Mussolini al GF Vip | Mi hai umiliata sei una vipera

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha rivolto dure parole ad Alessandra Mussolini, accusandola di averla umiliata. La gieffina ha usato toni accesi, definendo Mussolini una vipera. La discussione tra le due si è protratta con momenti di tensione, suscitando reazioni tra i partecipanti e i telespettatori.

Alessandra Mussolini fa infuriare Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, il duro sfogo della gieffina. È andata in onda ieri sera la quinta puntata del Grande Fratello Vip, durante la quale Adriana Volpe è sbottata contro Alessandra Mussolini. In diretta ha scoperto che l’ex parlamentare e Antonella Elia l’hanno presa in giro alle sue spalle, hanno anche messo in dubbio che abbia ancora il ciclo. Amareggiata ha così commentato il loro atteggiamento: “ Siete vergognose, che tristezza. Questa è una pagina di uno squallore per voi due. bruttissima”. Alla conduttrice ha poi detto: “Questo tipo di Tv non mi rappresenta, non le voglio più queste provocazioni. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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