Adriana Volpe ha lasciato temporaneamente la casa del Grande Fratello Vip. La decisione è stata comunicata da Mediaset e riguarda motivi personali. La showgirl e conduttrice non è più presente all’interno del programma, mentre non sono stati forniti dettagli specifici sulle ragioni dell’assenza. La produzione ha confermato l’uscita dell’ospite dal reality senza indicare una data precisa di ritorno.

Adriana Volpe ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. La showgirl e conduttrice, secondo quanto annunciato da Mediaset, avrebbe abbandonato momentaneamente il reality per “motivi personali”. Adriana Volpe esce dalla casa del GF Vip. L’annuncio è arrivato con un comunicato ufficiale pubblicato sui canali social della trasmissione condotta da Ilary Blasi. “Adriana Volpe ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello Vip per motivi personali”, si legge nella nota. Nessuna spiegazione ulteriore riguardo i motivi che avrebbero spinto Adriana Volpe ad uscire dal GF Vip. Online in tanti hanno ipotizzato che Adriana sia uscita semplicemente per sottoporsi a controlli medici dopo il piccolo incidente alla mano di qualche giorno fa, per altri i motivi potrebbero essere più gravi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, Adriana Volpe fuori dalla casa: cosa è successo

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