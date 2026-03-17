Adriana Volpe è tornata a partecipare al Grande Fratello Vip nel 2026, dopo averlo lasciato nel 2020. In quell’anno aveva abbandonato il programma e successivamente aveva fatto l’opinionista. Ora, la showgirl torna nella Casa come concorrente, portando con sé l’esperienza accumulata nelle edizioni passate. Il suo ritorno segna un nuovo capitolo nel suo percorso nel reality.

Nel 2026 Adriana Volpe torna nella Casa del Grande Fratello Vip come concorrente. Un ritorno che non parte da zero: le dinamiche del reality le conosce già molto bene, avendole vissute prima da protagonista, nel 2020, e poi da opinionista. All’epoca, infatti, il suo percorso si era interrotto bruscamente. Un’uscita che aveva spiazzato tutti e che non aveva nulla a che fare con il gioco: dietro c’erano motivi familiari gravi, che l’avevano costretta ad abbandonare la Casa. Un epilogo difficile, che aveva dato a quella partecipazione un significato completamente diverso. Perché Adriana Volpe aveva lasciato il “GF Vip 2020”. Era il 2020 quando il nome di Adriana Volpe si era legato per la prima volta alla Casa del Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Adriana Volpe, perché aveva abbandonato il GF Vip nel 2020

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