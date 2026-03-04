Tenta di rapire bimbo davanti all’asilo

Un uomo ha tentato di rapire un bambino davanti a un asilo nel quartiere di Cinecittà a Roma, creando scompiglio tra genitori e insegnanti. L’episodio si è verificato nel cortile dell’istituto scolastico, suscitando forte tensione tra le persone presenti. La scena si è svolta in un momento di grande concitazione, con alcuni testimoni che hanno chiamato le forze dell’ordine.

Momenti di forte tensione davanti a un asilo di Cinecittà, quartiere della periferia di Roma, dove un uomo si è introdotto nel cortile dell’istituto scolastico seminando il panico tra genitori e personale. Secondo le testimonianze, l’individuo, adulto, molto alto e magro, con carnagione olivastra – sarebbe arrivato a bordo di una Ford grigia e avrebbe iniziato a girare tra i bambini con un atteggiamento giudicato sospetto. Alcuni presenti hanno raccontato che l’uomo si sarebbe fermato a parlare con un piccolo, cercando di attirare la sua attenzione con fare insistente. Una madre, che stava assistendo alla scena, ha spiegato di aver immediatamente percepito il pericolo e di aver temuto il peggio vedendo l’estraneo interagire con i minori all’interno dell’area scolastica. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

