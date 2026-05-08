Genova segue una mamma e tenta di rapire il figlio neonato | arrestato egiziano

A Genova, un uomo di origine egiziana è stato arrestato dopo aver tentato di rapire il neonato di una donna. La madre ha iniziato a urlare chiedendo aiuto, mentre il figlio più grande cercava di bloccare l’uomo. La scena si è svolta in un quartiere residenziale, attirando l’attenzione dei passanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato l’uomo e recuperato il bambino.

Momenti di paura il 7 maggio in via Campasso, nel quartiere genovese di Sampierdarena, dove un uomo ha tentato di rapire un neonato di sei mesi afferrandolo per il collo mentre si trovava sul passeggino. L’episodio è avvenuto intorno alle 21.30. Secondo quanto ricostruito, una donna stava rientrando a casa con i due figli, uno dei quali di appena sei mesi, quando si è accorta di essere seguita da un uomo, un trentenne egiziano. La donna ha cercato di entrare rapidamente nel portone del palazzo, ma l’uomo è riuscito a introdursi nell’androne e avrebbe tentato di portarle via il bambino, prendendolo per il collo. La madre ha iniziato a urlare chiedendo aiuto mentre il figlio più grande ha cercato di intervenire, venendo però spinto dal trentenne.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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