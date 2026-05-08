Genova e Barcellona | patto per la Blue Economy e la logistica digitale

A Genova e Barcellona è stato firmato un accordo per promuovere la Blue Economy e la logistica digitale. L'intesa prevede investimenti e collaborazioni tra le due città per sviluppare nuove rotte commerciali e migliorare le infrastrutture portuali. Si discuterà anche di formazione e acquisizione di competenze digitali da parte dei professionisti del settore logistico e marittimo. La firma mira a rafforzare i rapporti tra le due realtà nel settore marittimo e digitale.

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? Punti chiave Come cambieranno le rotte commerciali tra Genova e Barcellona?. Quali nuove competenze digitali acquisiranno i professionisti del settore?. Come influirà l'intelligenza artificiale sulla gestione dei porti mediterranei?. Chi gestirà i nuovi fondi europei per la logistica intermodale?.? In Breve Convenzione quadro della durata di 60 mesi tra Spediporto ed Escola Europea.. Programmi formativi includono Most Italy, Going Digital e il Port Virtual Lab.. Collaborazione su fondi europei Horizon Europe, Interreg e Fse+ con università italiane.. Eduard Rodés e Giampaolo Botta coordinano l'integrazione tra Genova e Barcellona.. A Barcellona, Spediporto e l’Escola Europea firmano una convenzione quadro di 60 mesi per potenziare l’intermodalità e la blue economy nel Mediterraneo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genova e Barcellona: patto per la Blue Economy e la logistica digitale Notizie correlate Nasce il progetto per formare i nuovi professionisti della blue economyMiami, 17 aprile 2026 – L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presente al Seatrade Cruise Global di Miami, lancia il... Leggi anche: Report Bper, Blue Economy è leva strategica per crescita economia italiana Approfondimenti e contenuti Genova, Blue Economy al Porto Antico: focus su lavoro e formazioneGenova, al Porto Antico giornata sulla blue economy con focus su lavoro, formazione e ambiente. Annunciata una scuola per le professioni del mare. ligurianotizie.it Accordo Spediporto-Escola europea di Barcellona su intermodalità e blue economySpediporto ha firmato a Barcellona una convenzione quadro con l'Escola Europea - Intermodal Transport. ansa.it