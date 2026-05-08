Genova detenuto ventunenne morto suicida in carcere i parenti adesso chiedono un milione di euro di risarcimento allo Stato

Un giovane detenuto di 21 anni si è tolto la vita in un carcere di Genova. I parenti della vittima hanno presentato una richiesta di risarcimento di un milione di euro allo Stato. Il ministero della Giustizia è stato chiamato come responsabile civile. Due agenti penitenziari sono coinvolti nel procedimento legale avviato a seguito della morte del detenuto.

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E’ stata rinviata al 2 luglio l’udienza preliminare che vede imputati due agenti di polizia penitenziaria per la morte di un detenuto di 21 anni che si era tolto la vita il 4 dicembre 2024 nella sezione di ‘Grande sorveglianza custodiale’ del carcere di Marassi a Genova. I parenti di Amir Dhouiou tramite gli avvocati Celeste Pallini, Umberto Pruzzo e Lina Armonia, hanno chiesto complessivamente un risarcimento di un milione di euro, da suddividersi tra genitori, fratelli, zii e nipoti del giovane che si sono costituiti parte civile e hanno chiesto alla giudice Carla Pastorini la citazione del ministero della Giustizia come responsabile civile.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, detenuto ventunenne morto suicida in carcere, i parenti adesso chiedono un milione di euro di risarcimento allo Stato Notizie correlate Detenuto si impiccò a Marassi: parenti chiedono un milione di risarcimento e la citazione del Ministero della GiustiziaUn milione di euro di risarcimento e la citazione a giudizio del Ministero della Giustizia. Leggi anche: “Dare voce a questi bambini”, l’ex fidanzato e la madre di lui chiedono 1 milione e 650mila euro di risarcimento a Chiara Petrolini Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Detenuto 21enne morto suicida in carcere, i parenti di Amir chiedono un milione di euro di risarcimento allo Stato; Detenuto 21enne morto suicida in carcere, i parenti di Amir chiedono un milione di euro di risarcimento allo Stato; Detenuto si impiccò a Marassi: parenti chiedono un milione di risarcimento e la citazione del Ministero della Giustizia; Suicidio in carcere a Marassi, i familiari chiedono un milione di euro di risarcimento allo Stato. Detenuto si toglie la vita, chiesto il processo per due agenti della penitenziariaGenova – Il detenuto della cella 7 bis era sottoposto a grande sorveglianza custodiale, regime dedicato a chi, come lui, aveva tentato il suicidio nei giorni precedenti, con ripetuti gesti ... ilsecoloxix.it Appuntamento su Il Secolo XIX online con la rubrica “Colpi Bassetti”. In dialogo con Guido Filippi, il professore e direttore di Malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti ogni venerdì espone un tema sanitario di attualità. Guarda tutt - facebook.com facebook Genova, adunata degli alpini al via (con polemiche): domenica il clou con 90 mila penne nere x.com