Genova detenuto ventunenne morto suicida in carcere i parenti adesso chiedono un milione di euro di risarcimento allo Stato

Da ilgiornaleditalia.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane detenuto di 21 anni si è tolto la vita in un carcere di Genova. I parenti della vittima hanno presentato una richiesta di risarcimento di un milione di euro allo Stato. Il ministero della Giustizia è stato chiamato come responsabile civile. Due agenti penitenziari sono coinvolti nel procedimento legale avviato a seguito della morte del detenuto.

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E’ stata rinviata al 2 luglio l’udienza preliminare che vede imputati due agenti di polizia penitenziaria per la morte di un detenuto di 21 anni che si era tolto la vita il 4 dicembre 2024 nella sezione di ‘Grande sorveglianza custodiale’ del carcere di Marassi a Genova. I parenti di Amir Dhouiou tramite gli avvocati Celeste Pallini, Umberto Pruzzo e Lina Armonia, hanno chiesto complessivamente un risarcimento di un milione di euro, da suddividersi tra genitori, fratelli, zii e nipoti del giovane che si sono costituiti parte civile e hanno chiesto alla giudice Carla Pastorini la citazione del ministero della Giustizia come responsabile civile.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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