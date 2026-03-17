Un ex fidanzato e la madre di lui hanno presentato una richiesta di risarcimento di 1,65 milioni di euro a Chiara Petrolini, coinvolta in un procedimento giudiziario che la vede accusata di aver ucciso e seppellito nel giardino di casa due neonati. I bambini si chiamano Angelo Federico e Domenico Matteo e sono al centro di questa controversia legale.

“Dare voce a questi bambini”. I piccoli in questione sono Angelo Federico e Domenico Matteo, i neonati partoriti da Chiara Petrolini, la ragazza accusata di aver uccisi e seppelliti nel giardino di casa nel Parmense che rischia 26 anni di carcere. Angelo Federico fu il secondo ma il primo a essere ritrovato nel giardino della casa di Traversetolo, dell’altro sono rinvenute soltanto le ossa. L’avvocata Monica Moschioni, per l’ex fidanzato di Chiara, Samuel Granelli e il padre Cristian, chiede risarcimenti da 800.000 euro per il primo e 350.000 per il secondo. Ma l’obiettivo dell’azione del giovane padre è far emergere queste vittime “disconosciute fin dall’inizio da chi avrebbe dovuto proteggerle, e invece le ha accantonate”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dare voce a questi bambini”, l’ex fidanzato e la madre di lui chiedono 1 milione e 650mila euro di risarcimento a Chiara Petrolini

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