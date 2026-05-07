Detenuto si impiccò a Marassi | parenti chiedono un milione di risarcimento e la citazione del Ministero della Giustizia

Gli avvocati delle parti civili hanno presentato questa mattina una richiesta di risarcimento di un milione di euro e hanno citato in giudizio il Ministero della Giustizia nell’ambito dell’udienza preliminare riguardante la morte di un giovane di 21 anni, avvenuta il 4 dicembre 2024 in una cella di un carcere. La morte si è verificata a seguito di un atto di impiccagione del detenuto.

Un milione di euro di risarcimento e la citazione a giudizio del Ministero della Giustizia. Sono queste le richieste avanzate questa mattina dagli avvocati che rappresentano le parti civili nell'udienza preliminare per la morte del ventunenne Amir Dhouioui avvenuta il 4 dicembre 2024 nella cella.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Detenuto si impiccò a Marassi, la procura chiede il processo per due agenti: "Non lo sorvegliarono"Amir Dhuioui, 21 anni, era in grande sorveglianza custodiale: tra l’ultimo controllo e il ritrovamento del corpo passarono 50 minuti 50 minuti. Muore dopo trasfusione di sangue infetto, il ministero della Salute condannato a risarcimento da un milioneIl Tribunale di Genova ha condannato il Ministero della Salute a risarcire con oltre un milione di euro gli eredi di una donna morta nel 2018 dopo... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Diario dal carcere di Alemanno: cronaca del suicidio di Andrea, il 18esimo dell’anno. Detenuto si impiccò a Marassi: parenti chiedono un milione di risarcimento e la citazione del Ministero della GiustiziaSi era avvolto un lenzuolo attorno al collo togliendosi così la vita e gli agenti che lo avevano in custodia non lo avrebbero sorvegliato ... genovatoday.it Detenuto suicida, il ministero della Giustizia condannato a risarcire i familiariIl Tribunale di Catanzaro ha condannato il ministero della Giustizia al risarcimento dei danni, quantificati in 400mila euro oltre interessi, in favore dei parenti di un italiano di 33 anni ... avvenire.it