Salis accoglie gli Alpini | Tolleranza zero sulle molestie ma no a generalizzazioni

La sindaca di Genova ha preso parola in consiglio comunale per accogliere gli Alpini in occasione dell’Adunata, sottolineando che l’amministrazione adotta una posizione di tolleranza zero riguardo alle molestie. Ha precisato che non vengono fatte generalizzazioni e ha rivolto un messaggio di benvenuto, in un momento segnato da polemiche recenti, tra cui una manifestazione verificatasi nella vicina Tursi.

Dopo le polemiche degli ultimi giorni (tra cui quelle della settimana scorsa proprio a Tursi), la sindaca di Genova Silvia Salis prova a riportare il clima alla calma intervenendo in consiglio comunale e dando ufficialmente a nome dell’amministrazione il benvenuto agli Alpini per l'Adunata.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Genova, arrivano gli Alpini per la loro adunata e le transfemministe propongono i fischietti per segnalare eventuali molestie Scritte contro gli Alpini, scoppia la polemica: "Salis si dissoci"“Alpini e militari molestie seriali”, “Attenzione Alpini molestatori in città”, “Remigriamo gli Alpini”: sono solo alcune delle scritte che sono... Panoramica sull’argomento Alpini: Salis, non si trasformi l'Adunata in uno scontro di trinceaInvito a non trasformare questo fine settimana in uno scontro di trincea, le contrapposizioni, gli insulti, la mancanza di rispetto, da una parte e dall'altra, non aiutano a festeggiare l'adunata né ... ansa.it Alpini, Salis: Adunata nazionale è una grande festa per GenovaGenova, 5 mag. (askanews) – La Adunata Nazionale degli Alpini è un evento di proporzioni enorme, è una grande festa per la nostra città. Ho chiesto di poter prendere la parola per dare il benvenuto d ... askanews.it