Sempre più genitori utilizzano strumenti digitali per monitorare le attività dei figli, creando un equilibrio tra protezione e autonomia. Spesso, si trovano a intervenire direttamente per risolvere questioni che i ragazzi potrebbero gestire da soli. Questa dinamica solleva domande sulla relazione tra sorveglianza e sviluppo dell’indipendenza, evidenziando come le scelte quotidiane dei genitori possano influenzare la capacità dei giovani di affrontare le sfide da soli.

? Punti chiave Come può il controllo digitale bloccare l'indipendenza dei ragazzi?. Perché i genitori risolvono i problemi al posto dei figli?. Quanto incide la sorveglianza costante sulla fiducia verso i giovani?. Come influisce la gestione del rischio sul ritardo dell'uscita dal nido?.? In Breve Il 46,4% dei bambini possiede uno smartphone entro i 10 anni di età.. Il 66,1% dei genitori risolve i problemi al posto dei propri figli.. Le coppie con figli sono scese dal 47,9% del 1994 al 29,2% del 2024.. L'età media per il primo figlio è salita a 31,9 anni.. A Roma, il Censis ha presentato il rapporto Essere genitori oggi, rivelando che il 78,1% dei genitori supervisiona costantemente gli studi e le amicizie dei figli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genitori sotto controllo: il paradosso tra sorveglianza e autonomia

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