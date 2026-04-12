Genitori iperprotettivi | il paradosso che blocca i giovani

Domenica 12 aprile, durante la terza edizione del festival Chora a Milano, si è svolto un incontro dedicato alla situazione psicologica delle giovani generazioni. L’evento ha analizzato le tensioni tra il desiderio di indipendenza dei giovani e le modalità di protezione adottate dai genitori. Sono state discusse le conseguenze di un atteggiamento iperprotettivo e come questo influisca sui percorsi di crescita e autonomia dei ragazzi.

A Milano, durante la terza edizione del festival Chora, si è tenuto domenica 12 aprile un confronto profondo sulla realtà psicologica delle nuove generazioni, affrontando le tensioni tra il bisogno di autonomia dei ragazzi e le dinamiche protettive delle famiglie. L’incontro, intitolato Gli adolescenti e altri paradossi, ha la partecipazione della psichiatra Sandra Sassaroli e dello psicologo Matteo Lancini, con la conduzione di Sabrina Tinelli, partendo da una fotografia preoccupante che vede circa il 70% dei giovani italiani aver manifestato la necessità di un supporto psicologico nell’ultimo quinquennio, nonostante solo il 32% sia effettivamente riuscito a ottenere assistenza professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genitori iperprotettivi: il paradosso che blocca i giovani Otto giovani italiani su dieci restano a casa dei genitori: il rapporto Ocse certifica la crisi abitativa che blocca gli under 30Il rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico colloca l'Italia al secondo posto mondiale per permanenza dei giovani nel... Decreto 2026: il paradosso che blocca la Transizione 5.0Il Decreto Fiscale del 27 marzo 2026 ha introdotto una modifica retroattiva alla misura Transizione 5.