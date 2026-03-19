Referendum il paradosso dell’Alta Corte disciplinare e i rischi per l’autonomia del pm

Da ilfattoquotidiano.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il referendum ha portato alla luce il ruolo dell’Alta Corte disciplinare e i potenziali rischi che questa rappresenta per l’autonomia del pubblico ministero. Un esperto ha spiegato che, con la separazione delle magistrature, il nuovo sistema potrebbe mettere in discussione l’indipendenza del pm rispetto alle altre figure giudiziarie. La questione riguarda soprattutto le modalità di disciplina e controllo all’interno del sistema giudiziario.

di Massimiliano Balloriani* In un precedente intervento, su questo quotidiano, ho cercato di illustrare che, separando le magistrature e non le carriere, il nuovo PM potrebbe non conservare un’ autonomia pari a quella del giudice. La riforma continua a parlare di “autonomia”, ma il nuovo articolo 104 al suo interno distingue i magistrati giudicanti da quelli requirenti. Del resto, basti pensare che in tutte le magistrature speciali è presente il potere di nomina governativa del vertice; e, nel diritto comparato, sono pressoché assenti i casi in cui il vertice dei PM, ove appartenenti a un ordine separato dalla magistratura giudicante, non sia nominato dal Governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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