Genitori il peso della cura | il 65% delle madri soffre di solitudine

Uno studio rivela che il 65% delle madri si sente sola nella gestione delle responsabilità familiari, sottolineando il peso della cura. La ricerca analizza le ragioni per cui il carico mentale grava in modo più intenso sulle donne rispetto agli uomini e mostra come la scarsa condivisione delle incombenze possa influire sulla loro salute mentale. I dati evidenziano una differenza significativa tra il modo in cui i genitori affrontano le responsabilità domestiche.

? Punti chiave Perché il carico mentale colpisce così duramente le madri rispetto ai padri?. Come influisce la mancanza di condivisione della cura sulla salute mentale?. Quali sono le cause del senso di colpa che affligge le donne?. Come può l'integrazione dei padri ridurre l'isolamento delle neomamme?.? In Breve Sondaggio Youtrend su 8.900 persone evidenzia fragilità psicologica nella prima infanzia.. Tristezza inspiegabile colpisce il 57% delle donne contro il 20% degli uomini.. Il senso di colpa riguarda il 39% delle madri rispetto al 19% dei padri.. Il 44% delle madri lamenta scarsa condivisione della cura con il partner.. Il 65% delle madri intervistate dal sondaggio Unicef riferisce di provare isolamento o solitudine, un dato che segna un distacco netto rispetto al 40% registrato tra i padri.🔗 Leggi su Ameve.eu

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