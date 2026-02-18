Assistenza domiciliare agli over 65 | liquidati da Ats Bergamo più di 190 mila euro per il potenziamento della cura

L'Ats di Bergamo ha assegnato oltre 190 mila euro per migliorare i servizi di assistenza domiciliare agli anziani over 65, a causa dell'aumento delle richieste da parte delle famiglie. La somma sarà utilizzata per assumere nuovi operatori e rafforzare le visite a domicilio, garantendo un supporto più tempestivo e qualificato.

Liquidati di 190 mila euro destinati al potenziamento dell’assistenza domiciliare per la popolazione over 65 della provincia di Bergamo. È quanto disposto da Ats Bergamo nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 Salute, dove si definisce la “Casa come primo luogo di cura”. Il provvedimento riguarda il saldo delle prestazioni erogate nel periodo gennaiosettembre 2025 dai soggetti gestori titolari del solo contratto di scopo Pnrr 2025 per le cure domiciliari, palliative domiciliari e la misura ‘Rsa Aperta’. L’investimento nell’assistenza domiciliare, secondo Ats Bergamo, rappresenta uno dei pilastri della riorganizzazione della Sanità territoriale.🔗 Leggi su Bergamonews.it Sanità territoriale: in Piemonte più risorse per l'assistenza domiciliare agli over 65La Regione Piemonte ha destinato 5,6 milioni di euro in più alle Aziende sanitarie per potenziare l'assistenza domiciliare integrata, con un focus speciale sugli over 65. Un'assistenza sempre più capillare: Medihospes e le nuove frontiere della cura domiciliareL'incremento dell'età media della popolazione richiede servizi di assistenza domiciliare più diffusi e innovativi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Attiva_mente, a Frosinone il progetto gratuito per over 65 contro isolamento e fragilità; Dall’assistenza al trasporto, ecco il progetto ‘Silver Power’; Attiva_mente a Frosinone: benessere e inclusione per gli over 65; Bonus anziani 2026, fino a 1.392 euro al mese: requisiti e domanda all’INPS. Assistenza domiciliare agli over 65: liquidati da Ats Bergamo più di 190 mila euro per il potenziamento della curaIl provvedimento riguarda il saldo delle prestazioni erogate nel periodo gennaio/settembre 2025 dai soggetti gestori titolari del solo contratto di scopo Pnrr 2025 ... bergamonews.it Comune di Sona: approvate le nuove tariffe per l’assistenza domiciliare e i pasti a domicilioIl Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) si conferma uno dei cardini delle politiche sociali del Comune di Sona, rivolto agli anziani over 65 e ... giornaleadige.it DOTT.SSA NICOLETTA CASTELLI DIRETTRICE ATS BERGAMO facebook