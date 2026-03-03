Figlia lavoratrice caregiver | il peso e la forza della cura | INTERVISTA

Rossella è una donna che si occupa della famiglia, lavora e si prende cura dei propri cari. In questa intervista, parla delle sfide quotidiane e delle responsabilità che affronta con determinazione. Racconta di come gestisce il lavoro, l’assistenza e le emozioni, condividendo esperienze di dedizione e resistenza senza tralasciare i momenti di difficoltà. Il suo racconto riflette il peso e la forza della cura.

Un racconto fatto di forza, coraggio e amore. Rossella ricorda la devozione e la speranza in ogni abbraccio, in ogni stretta di mano, ogni volta che il papà la guardava e le diceva: "Ella sei forte" In Italia, il caregiver continua ad essere una categoria invisibile. L'assistenza alle persone fragili infatti, non si limita agli ospedali o alle strutture sanitarie: ogni giorno, milioni di famiglie si occupano di un proprio caro non autosufficiente o affetto da malattie croniche o invalidanti. Le stime più recenti evidenziate dalla testata "Comunicare il sociale" indicano che tra 7 e 8,5 milioni di italiani ricoprono il ruolo di caregiver familiare, offrendo supporto regolare a un parente senza ricevere compensi e spesso senza disporre di sostegni strutturali adeguati.