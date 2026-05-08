Gaza due senigalliesi arrestati | la missione della Flotilla nel mirino

Due cittadini di Senigallia sono stati arrestati durante una missione della Flotilla a Gaza. Si chiamano Thiago e Saif e sono stati fermati dalle autorità locali, con dettagli sui capi di accusa ancora da chiarire. Il governo italiano non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sul caso e non è noto se siano state adottate misure di assistenza legale o diplomatica a loro favore.

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? Domande chiave Chi sono Thiago e Saif e cosa rischiano ora?. Perché il governo italiano non è intervenuto per i due senigalliesi?. Come reagirà l'amministrazione comunale alle proteste della Rete per la Pace?. Quali sono le conseguenze degli arresti per la missione umanitaria?.? In Breve Attivisti Thiago e Saif arrestati dalle autorità israeliane durante la missione Flotilla.. Rete per la Pace Subito di Senigallia organizza due appuntamenti cittadini domani.. Comunità di Senigallia chiede intervento ai candidati sindaci e alle istituzioni nazionali.. L'arresto avviene nel contesto del blocco degli aiuti umanitari imposto da Netanyahu.. Due cittadini senigalliesi sono partiti per la Flotilla verso Gaza con l’obiettivo di consegnare aiuti umanitari a una popolazione colpita dalla crisi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gaza, due senigalliesi arrestati: la missione della Flotilla nel mirino Notizie correlate Rotta verso Gaza, parte da Bari la nuova missione della FlotillaUna delle imbarcazioni, della nuova missione internazionale umanitaria, è salpata questa mattina dal porto del capoluogo pugliese. Israele vìola il diritto di mare: fermata flotilla ben lontana da Gaza, 24 italiani arrestati. Meloni: rilascio immediato Nella missione dei volontari anche pugliesi e lucaniSono 175 gli attivisti fermati nella notte al largo di Creta, in acque non certo israeliane né prossime a Gaza.