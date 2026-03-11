A Milano un 25enne è rimasto gravemente ferito in un incidente | trovato a terra da un automobilista

A Milano, tra via Giovanni Bensi e via Bisceglie nel quartiere Lorenteggio, un 25enne è rimasto gravemente ferito dopo essere stato trovato a terra da un automobilista in seguito a un incidente stradale. I soccorsi sono intervenuti sul luogo per prestare assistenza, ma le condizioni dell’uomo sono risultate serie. La polizia ha avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

Incidente stradale tra via Giovanni Bensi e via Bisceglie, che si trova nel quartiere Lorenteggio, a Milano. Un ragazzo di 25 anni è stato trovato a terra da un automobilista: è in gravissime condizioni.