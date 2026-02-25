Quasi metà corpo ustionato come sta il 19enne ferito gravemente nell' incidente sul lavoro

Restano stabili le condizioni del ragazzo di 19 anni ricoverato in condizioni critiche al centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano. Il giovane era rimasto coinvolto nell'esplosione che ha ferito altri 2 operai all'interno dell'azienda farmaceutica Frau Pharma di Agrate Brianza lo scorso 23 febbraio. L'esplosione si è verificata intorno alle 17 all'interno dell'azienda farmaceutica. Tre operai sono stati investiti dalle fiamme: un 19enne, un 31enne e un 44enne. Mentre il 31enne e il 44 sono stati trasportati all'ospedale San Gerardo di Monza, il 19enne è stato portato in condizioni critiche al centro grandi ustionati del Niguarda di Milano. Come rendono noto dall'ospedale milanese, il paziente ha ustioni sul 45 per cento del corpo ed è ricoverato in terapia intensiva. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Come sta il consigliere di Arce rimasto gravemente ferito nell’incidente in Ciociaria in cui è morto il dottor AttinàAlessandro Simone, consigliere del Comune di Arce, è rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto in Ciociaria, nel quale ha perso la vita il dottor Domenico Mimmo Attinà.

Arezzo, incidente sul lavoro: operaio 26enne gravemente ferito in un cementificioUn grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Rassina, frazione di Castel Focognano, in provincia di Arezzo.