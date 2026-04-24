Garlasco attesa la chiusura delle indagini | Stasi fuori dalla scena del crimine

A Garlasco si attende la chiusura delle indagini sul caso, con gli inquirenti che hanno rilevato diversi elementi che risultano incompatibili con le versioni finora ufficiali. Secondo quanto emerso, le prove trovate sul luogo del delitto sembrano contraddire quanto scritto nelle sentenze precedenti. La scena del crimine è stata al centro di approfondimenti, mentre si prosegue con l'analisi di nuovi dettagli raccolti dagli investigatori.

Sul caso Garlasco, è attesa nelle prossime settimane la chiusura della nuova inchiesta pavese, che vede indagato Andrea Sempio. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, "nella ricostruzione dei magistrati e dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano non sono emersi elementi che collocherebbero sulla scena del delitto Alberto Stasi", condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto del 2007. Al contrario, spiega ancora il quotidiano, "ne sarebbero stati trovati diversi in contrasto con quelli riportati nelle sentenze di condanna". Tutto ciò "aprirebbe la strada a una richiesta di revisione che potrebbe partire su input degli stessi pm pavesi".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Delitto di Garlasco, attesa per la chiusura delle indagini - Ore 14 del 06/03/2026

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