Garlasco Stasi in lacrime e basito dal fatto che Sempio abbia visto i video non avevo mai pensato a questa ipotesi

Durante un’udienza nelle indagini di Garlasco, Alberto Stasi si è mostrato visibilmente commosso e sorpreso dopo aver appreso che il testimone aveva visto alcuni video. Stasi ha dichiarato di non aver mai considerato questa ipotesi prima e si è mostrato colpito dalla possibilità che tali elementi potessero influenzare il procedimento. La vicenda riguarda le indagini in corso sulla vicenda giudiziaria legata alla località lombarda.

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Alberto Stasi sarebbe scoppiato in lacrime dopo la svolta relativa alle indagini su Garlasco. Il 42enne ha saputo delle ultime novità mentre era al lavoro in semilibertà, in una azienda privata di Milano Alberto Stasi sarebbe scoppiato in lacrime dopo la svolta relativa alle indagini su Garla.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Stasi in lacrime e "basito dal fatto che Sempio abbia visto i video, non avevo mai pensato a questa ipotesi” Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, le nuove clamorose ipotesi che potrebbero incastrare Sempio e scagionare Stasi Leggi anche: **Caso Garlasco: Marco Poggi difende Sempio e ribadisce ‘mai visto video intimi'** Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Alberto Stasi, lacrime e speranza: Sono basito per i video; Alberto Stasi basito per le intercettazioni di Andrea Sempio. Le lacrime con la legale, poi la cena da un amico. Ora valutiamo la richiesta di sospensione della pena; Garlasco in Tv, De Rensis si commuove in diretta: Fastidio e disagio. E Milo Infante sbotta: Loro sanno tutto; Mattino Cinque: Garlasco, la procuratrice generale sulla revisione per Stasi Video. Alberto Stasi, lacrime e speranza: «Sono basito per i video»Alberto Stasi spera nella revisione del processo dopo le intercettazioni su Sempio. Lacrime e choc per i video intimi violati. stylo24.it Garlasco, la nuova speranza di Alberto Stasi: «Agghiacciante se fosse confermato». Sospensione della pena e revisione, i prossimi passiCommozione, poi il ritorno al rigore di chi, da oltre dieci anni, vive dietro le sbarre del carcere di Bollate. Alberto Stasi ha accolto così, tra le lacrime e l'incredulità, ... ilmattino.it Garlasco, gli appunti di Sempio: "Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico" #delittodigarlasco x.com Garlasco, cosa c'è nelle agende horror di Sempio: foto di nascosto e note su satanismo e cadaveri. Gli appunti: riaperta indagine, mamma in panico - facebook.com facebook