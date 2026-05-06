Marco Poggi, fratello di Chiara, ha confermato di non aver mai visto i video intimi tra la ventiseienne e il suo fidanzato, Alberto Stasi. La sua versione rimane invariata rispetto a quanto già dichiarato, e difende Andrea Sempio, che si trovava nel pc di casa Poggi all’epoca, senza aver mai avuto modo di vedere quei filmati. La questione riguarda i contenuti digitali conservati nel computer di famiglia.

Pavia, 06 mag. - (Adnkronos) - La versione di Marco Poggi, fratello di Chiara, resta identica e difende Andrea Sempio: mai visto i video intimi tra la ventiseienne e il fidanzato Alberto Stasi presenti nel pc di casa Poggi al quale l'allora 19enne e l'amico avevano libero accesso. Davanti ai pm di Pavia, il 37enne ‘smonta' il presunto movente - la presunta infatuazione dell'indagato con la vittima - e ribadisce l'assenza di rapporti tra Sempio e la vittima. Agli inquirenti che per circa due ore lo sentono come testimone, Marco Poggi risponde con serenità e sicurezza. Di fronte alla perizia o all'impronta 33 che la procura attribuisce a Sempio, il testimone ribadisce l'innocenza dell'amico.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Caso Garlasco: Marco Poggi difende Sempio e ribadisce ‘mai visto video intimi'**

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