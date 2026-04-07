Garlasco le nuove clamorose ipotesi che potrebbero incastrare Sempio e scagionare Stasi

A Garlasco, nuove ipotesi emergono nelle indagini sul caso di omicidio di Chiara Poggi. Si ipotizza che alcune evidenze possano coinvolgere un sospettato e al tempo stesso escludere un altro. Le autorità stanno rivedendo alcuni dettagli che, se confermati, potrebbero modificare significativamente le responsabilità finora attribuite. In questo contesto, minuti cruciali potrebbero aver influenzato l’andamento delle indagini e le conclusioni finora raggiunte.

In un delitto come quello di Garlasco sono i dettagli a fare la differenza. Basterebbero una manciata di minuti per cambiare il corso dell’omicidio di Chiara Poggi. Figuriamoci mezz’ora. Ecco, la consulenza della professoressa Elena Cattaneo ha introdotto un elemento destinato a riscrivere, ancora una volta, questa storia: la vittima sarebbe stata uccisa più tardi rispetto a quanto stabilito nei processi che hanno portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Cosa potrebbe cambiare per il processo. Le nuove analisi sulla scena del crimine, condotte anche con tecniche di intelligenza artificiale e ricostruzioni in tre dimensioni, indicano che il delitto sarebbe avvenuto in tarda mattinata, almeno «mezz’ora dopo rispetto a quanto stabilito in precedenza». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, le nuove clamorose ipotesi che potrebbero incastrare Sempio e scagionare Stasi Garlasco, le prime indiscrezioni sulle 350 pagine della consulenza Cattaneo potrebbero scagionare StasiLe prime indiscrezioni emerse sulle 350 pagine che compongono la consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo sul delitto di Garlasco potrebbero... Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le nuove analisi della famiglia della vittima (che smentiscono Sempio)«La sera prima di essere uccisa Chiara Poggi trovò la cartella del pc di Alberto Stasi in cui erano stati catalogati - per genere - numerosi file... Garlasco, gli indizi che potrebbero incastrare Andrea Sempio - Vita in diretta 12/12/2025 Temi più discussi: L'impronta di Garlasco non è solo un caso giudiziario (di L. Varlese); Delitto di Garlasco a Quarto Grado | Il programma torna nella villetta di via Pascoli: cosa ha scoperto?; Massimo Lovati, clamoroso: dove si candida (con Marco Rizzo) | Libero Quotidiano.it. Garlasco, le nuove clamorose ipotesi che potrebbero incastrare Sempio e scagionare StasiGarlasco, la perizia Cattaneo sposta l'ora della morte di Chiara Poggi. Stasi potrebbe essere scagionato, Sempio rimarrebbe senza alibi ... panorama.it Garlasco svolta nell’inchiesta: identità di Ignoto 2 svelata, clamoroso sospetto scuote le indaginiDelitto di Garlasco, perché il caso di Ignoto 2 può cambiare tutto Nel cold case dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, risale nelle ultime ore un’ ... assodigitale.it #Garlasco: la procura ritiene di aver individuato un movente a carico di Andrea Sempio #Mattino5 x.com Mattino 5. . #Garlasco: tutti i passaggi di Sempio sul luogo del delitto #Mattino5 - facebook.com facebook