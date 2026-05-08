Garlasco secondo voi Stasi deve uscire dal carcere?
In un dibattito aperto, alcune persone si sono espresse a favore della scarcerazione di Stasi, mentre altre sono contrarie. La discussione si concentra sulle decisioni prese dai giudici riguardo alla sua detenzione e alle eventuali condizioni per la sua uscita. La questione solleva opinioni contrastanti tra chi sostiene un percorso di reinserimento e chi invece ritiene che debba rimanere in carcere. La decisione finale spetta alle autorità giudiziarie competenti.
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Garlasco: Chi ha incastrato Alberto Stasi - Intervista ad Alessandro De Giuseppe
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