Federica Mangiapelo uccisa a 16 anni dal fidanzato perché lui può uscire dal carcere | cosa deve fare per non tornare in cella

Marco Di Muro, condannato per il femminicidio di Federica Mangiapelo, 16 anni, esce dal carcere di Rebibbia dopo 14 anni e torna a vivere in affidamento in prova. Federica è stata trovata senza vita sulle rive del lago di Bracciano nella mattina del primo novembre 2012. Ora, Di Muro deve seguire determinate procedure per evitare il ritorno in cella.

Esce dal carcere di Rebibbia dopo 14 anni e torna a casa con l’affidamento in prova, Marco Di Muro condannato per il femminicidio della fidanzata, Federica Mangiapelo, la 16enne trovata morta sulle rive del lago di Bracciano all’alba del primo novembre 2012. Il giovane, che all’epoca aveva 23 anni – scrive il Messaggero – si trova al momento in affidamento in prova ai servizi sociali, ma a giugno sarà un uomo libero perché avrà estinto il suo conto con la giustizia. I giudici l’avevano, infatti, condannato a una pena di 14 anni di carcere. «Sta cercando lavoro, riscontrando non poche difficoltà – spiega il suo difensore, il legale Cesare Gai – Conduce una vita molto ritirata, anche perché deve attenersi a una serie di prescrizioni». 🔗 Leggi su Open.online

