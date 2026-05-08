L'avvocato Massimo Lovati ha dichiarato che Andrea Sempio non sarà condannato nel caso di Garlasco, perché gli indizi a suo carico sono considerati deboli. Lovati ha commentato gli ultimi sviluppi dell'inchiesta, sottolineando che la posizione del suo assistito non presenta elementi sufficienti per una condanna. La procura ha continuato le indagini, ma ancora non sono stati formulati nuovi capi d'accusa.

Sugli ultimi sviluppi del delitto di Garlasco, è intervenuto Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio. Intervistato in un programma televisivo, l’avvocato si è detto convinto che il suo ex assistito, accusato di aver ucciso Chiara Poggi, non sarà condannato perché gli indizi raccolti contro di lui sono “flebili”. Delitto di Garlasco, parla Massimo Lovati Non ha dubbi Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, sull’innocenza del suo ex assistito – come di quella dell’unico condannato Alberto Stasi – e sul fatto che lo stesso non verrà condannato dopo la riapertura delle indagini e la chiusura delle stesse da parte della procura di Pavia che lo ha accusato del delitto di Garlasco.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, per Massimo Lovati Andrea Sempio non verrà condannato perché "gli indizi sono flebili"

Notizie correlate

Garlasco, Massimo Lovati attacca la Procura e scommette: "Andrea Sempio e Alberto Stasi entrambi assolti"Dopo l’ultima svolta sul caso Garlasco, l’avvocato Massimo Lovati attacca la Procura di Pavia parlando di “indagini fallimentari” Lovati ha invitato...

Leggi anche: Garlasco, Massimo Lovati difende Andrea Sempio e attacca la Procura: "Tutte balle come l'impronta 33"

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Delitto di Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati: Andrea Sempio è estraneo alla vicenda. Omicidio non più in concorso? Apre la strada alla revisione del processo di Alberto Stasi; Garlasco, l’avvocato Lovati ad Andrea Sempio: Verrai assolto ma non andare in procura; Garlasco, Massimo Lovati attacca la Procura e scommette: Andrea Sempio e Alberto Stasi entrambi assolti; Garlasco, l'avvocato Lovati: Indagine distorta, io non andrei in Procura.

Garlasco, Massimo Lovati difende Andrea Sempio e attacca la Procura: Tutte balle come l'impronta 33L'ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, attacca la procura di Pavia sulle indagini su Garlasco: Non si sbatte il mostro in prima pagina ... virgilio.it

Garlasco, il pronostico di Massimo Lovati: Ecco cosa succederà a Sempio e StasiStasi avrà la revisione. Ma c'è un modo di procedere che non mi piace, afferma l'ex avvocato di Andrea Sempio che gli revocò l'incarico dopo una controversa chiacchierata con Fabrizio Corona ... today.it

“Ci sono elementi bastevoli per un rinvio a giudizio” Durante la diretta Youtube di Fanpage.it, l’avvocato Fabrizio Gallo, difensore dell’ex legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, ha commentato gli elementi emersi in queste ultime ore dalle indagini sulla pos - facebook.com facebook

Delitto di Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati: «Andrea Sempio è estraneo alla vicenda. Omicidio non più in concorso Apre la strada alla revisione del processo di Alberto Stasi» | Vanity Fair Italia x.com