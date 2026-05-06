In un’indagine in corso, emergono nuove intercettazioni e dettagli sugli interrogatori di Andrea Sempio. L’uomo ha scelto di non rispondere durante l’interrogatorio in Procura, mentre le autorità hanno reso noti alcuni elementi che lo coinvolgerebbero. Tra questi, ci sono tracce di DNA trovate su alcuni reperti, che vengono contestate come prove contro di lui. La vicenda prosegue con nuovi sviluppi investigativi.

Dopo ore in Procura, Andrea Sempio ha lasciato l’aula senza aver detto una parola. Il procuratore aggiunto Civardi e le pm De Stefano e Rizza hanno parlato per circa tre ore svelando le carte dell’accusa. Per i legali dell’indagato non ci sarebbe nulla di nuovo e tutto quello che è emerso è “spiegabilissimo”. Si apprende che sono state contestate le intercettazioni, conversazioni inedite, il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, l’impronta 33 sul muro delle scale e il presunto falso alibi. Cosa è emerso dall’interrogatorio Andrea Sempio non ha parlato, ha seguito il consiglio dei suoi avvocati. Ma a differenza sua, a parlare sono stati il procuratore aggiunto Stefano Civardi e le pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, intercettazioni inedite e nuovi elementi d'accusa ad Andrea Sempio: cos'è emerso sull'interrogatorio

Caso Garlasco, il Generale Luciano Garofano: «Andrea Sempio non può aver commesso quell'omicidio»

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