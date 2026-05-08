Garlasco nelle agende di Sempio riferimenti a sesso pornografia e violenza pagò 100€ per foto intime di una ragazza

Da ilgiornaleditalia.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le nuove indagini su Sempio, condotte dopo la condanna per il delitto di Garlasco, hanno portato alla luce un archivio contenente riferimenti a sesso, pornografia e violenza. Tra le agende sequestrate, ci sono appunti in cui si segnala che Sempio avrebbe pagato 100 euro per fotografie intime di una ragazza. Questi dettagli emergono nel corso delle verifiche sulla sua attività e sui suoi contatti.

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Le nuove indagini su Sempio, ritenuto colpevole del delitto di Garlasco, svelano un archivio di ossessioni: il 38enne avrebbe annotato le sue fantasie su sconosciute incrociate per strada, i suoi trascorsi legati al bullismo subito e le sue idee su satanismo, cadaveri e autopsie Gli investiga.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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