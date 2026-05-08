A Garlasco si indaga su un uomo accusato di aver conservato agende contenenti ricerche, note e foto riferite a temi come satanismo e cadaveri. Le agende sono state trovate durante le indagini condotte dalla Procura di Pavia e dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano. Secondo le autorità, l’intera vicenda sarebbe stata innescata da un rifiuto o da un “no” pronunciato dall’uomo coinvolto.

Tutto ruota attorno a un "no". Secondo la ricostruzione della Procura di Pavia e dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, è stata una risposta negativa a scatenare la violenza che il 13 agosto 2007 costò la vita a Chiara Poggi nella villetta di Garlasco. L'unico iscritto nel registro degli indagati è Andrea Sempio, un conoscente della vittima. Sempio e il movente Il movente ipotizzato dagli inquirenti è di natura sessuale: Sempio avrebbe visto un video intimo della ragazza e, dopo un approccio respinto, avrebbe perso il controllo.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, cosa c'è nelle agende horror di Sempio: foto di nascosto, ricerche e note su satanismo e cadaveri

Notizie correlate

Leggi anche: Garlasco, Sempio e le agende horror: foto di nascosto, ricerche e note su satanismo e cadaveri

Garlasco, le agende horror di Sempio e le ossessioni finite nell’inchiestaLe pagine sequestrate dagli investigatori, le ricerche online, i video e i racconti personali.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Caso Garlasco, cos'ha in mano la Procura e perchè le intercettazioni rivelate: cosa cambia da oggi; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Caso Garlasco: cosa c'è davvero contro Andrea Sempio; Garlasco, il giorno delle gemelle Cappa: cosa è successo, cosa farà Sempio dal pm.

Garlasco, cosa c'è nelle agende horror di Sempio: foto di nascosto, ricerche e note su satanismo e cadaveriTutto ruota attorno a un no. Secondo la ricostruzione della Procura di Pavia e dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, è stata una risposta negativa a scatenare ... ilgazzettino.it

Garlasco: l’esposto di Chiara Ingrosso a Le Iene | Cos’è successo: i presunti depistaggi nella nuova indagineGarlasco, l'esposto di Chiara Ingrosso a Le Iene: la giornalista racconta di presunti depistaggi nella narrazione sul delitto ... ilsussidiario.net

Il fratello della ragazza uccisa a Garlasco ne è convinto: per lui il vecchio amico delle medie non può essere l’assassino della sorella - facebook.com facebook

L'incontro tra il Papa e Rubio, Garlasco, il Caso Minetti e il Giro d'Italia: le prime pagine di oggi. x.com