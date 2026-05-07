L'ex avvocato di Andrea Sempio ha espresso forti critiche nei confronti dell'indagine condotta dalla Procura di Pavia, sostenendo che alcune intercettazioni sono poco chiare e sembrano influenzate da fattori esterni. Nella sua dichiarazione, ha anche accusato i testimoni di essere stati influenzati nel loro racconto e ha parlato di un possibile rischio di mostrificazione. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario ancora in corso.

L’ex avvocato di Andrea Sempio ha commentato negativamente la nuova inchiesta. In particolare, le intercettazioni sono parse “fumose” e piene di interruzioni, cosa che le renderebbe difficili da contestualizzare. Massimo Lovati ha criticato il modo di procedere della Procura di Pavia, che rischia di “sbattere il mostro in prima pagina”. Crede che nel frattempo, mentre le indagini verranno prorogate, Alberto Stasi otterrà la revisione e la questione Sempio verrà semplicemente archiviata. Lovati sulle intercettazioni Massimo Lovati ha commentato le intercettazioni emerse nelle scorse ore che, per la Procura di Pavia, incastrerebbero Andrea Sempio.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Massimo Lovati critica l'indagine della Procura di Pavia su Andrea Sempio: "Testimoni influenzati"

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