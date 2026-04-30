Lovati dice che Sempio e Stasi sono entrambi innocenti | Garlasco? Alla fine sarà fatta giustizia per i vivi

L'avvocato Massimo Lovati, che fino a pochi mesi fa rappresentava Andrea Sempio, afferma che sia Sempio che Stasi sono entrambi innocenti. Durante un'intervista a Fanpage.it, Lovati ha dichiarato che l'indagine su Sempio è stata avviata con l'obiettivo di arrivare a una revisione per Alberto Stasi. Lovati ha aggiunto che, alla fine, si spera che la giustizia faccia luce sulla vicenda per i protagonisti ancora coinvolti.

A Fanpage.it parla Massimo Lovati, l'avvocato fino a pochi mesi fa di Andrea Sempio: "Questa indagine su Andrea Sempio nasce solo per arrivare alla revisione di Alberto Stasi. Alla fine avremo due innocenti".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Garlasco, Massimo Lovati: “Sempio e Stasi innocenti, l’assassino non si troverà mai”Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione mediatica con dichiarazioni che rischiano di riaprire ferite ormai ritenute chiuse. Leggi anche: Garlasco, Lovati ne è sicuro: «Stasi e Sempio innocenti. L’assassino non si troverà mai» Altri aggiornamenti Temi più discussi: Garlasco, Chiara e l'esecuzione. Lovati: Il movente è nella chiavetta Usb. I sopralluoghi e il kit di armi; Garlasco, i pm: Sempio uccise Chiara da solo. Omicidio aggravato da sevizie e dai futili motivi; Garlasco in Tv, il vicino di Sempio morto e le versioni cambiate nel tempo. Panicucci: All'epoca c'era un assassino in libertà; Conto alla rovescia sul delitto di Garlasco: Alberto Stasi fuori dalla scena del crimine?. Lovati dice che Sempio e Stasi sono entrambi innocenti: Garlasco? Alla fine sarà fatta giustizia per i viviA Fanpage.it parla Massimo Lovati, l'avvocato fino a pochi mesi fa di Andrea Sempio: Questa indagine su Andrea Sempio nasce solo per arrivare alla ... fanpage.it Delitto di Garlasco, Lovati: Vorrei tornare a difendere Sempio/ Il coniglio dal cilindro è…A Lo Stato delle cose si parla del delitto di Garlasco con l'intervista in collegamento di Massimo Lovati: ecco che cosa ha detto in diretta tv L’avvocato Massimo Lovati, storico ex legale di Andrea ... ilsussidiario.net Avv. Lovati: "mi faccio pagare come voglio" Nel video l'avvocato Lovati spiega che lui si fa pagare come vuole e racconta di non aver mai visto un collega che si fa pagare 40 mila euro prima della fine del procedimento. Secondo te un avvocato dovrebbe - facebook.com facebook