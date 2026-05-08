Garlasco l' ostilità di Marco Poggi durante gli interrogatori | Difendeva l' amico Sempio d' ufficio

Durante gli interrogatori, Marco Poggi, fratello della vittima, si è mostrato ostile e ha spesso difeso in modo deciso il suo amico Andrea Sempio. Le carte dell'inchiesta descrivono il suo atteggiamento come di costante difesa d’ufficio nei confronti di Sempio, mentre si trovava in vacanza con i genitori sulle Dolomiti nel giorno del delitto a Garlasco.

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"Ostile" e "in costante difesa d’ufficio dell'amico Andrea Sempio". Così viene definito dagli inquirenti nelle carte dell'inchiesta Marco Poggi, il fratello della vittima, che il giorno del delitto di Garlasco si trovava in vacanza sulle Dolomiti con i genitori. Gli investigatori avrebbero notato un cambiamento nel contenuto delle sue testimonianze, raccolte nell'arco di quasi 19 anni e confermate fino a due mesi prima.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, l'ostilità di Marco Poggi durante gli interrogatori: "Difendeva l'amico Sempio d'ufficio" Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, gli interrogatori di Andrea Sempio e Marco Poggi Garlasco, giornata chiave: oggi gli interrogatori delle gemelle Cappa, domani Sempio e poi Marco Poggi, la direttaÈ una vigilia carica di attesa quella che accompagna il nuovo capitolo dell’inchiesta bis sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Garlasco, nuove ombre sulle testimonianze di Marco Poggi: ostilità e difesa costante di Sempio; Caso Garlasco, il libro di Vitelli il magistrato del ‘dubbio’; Le intercettazioni di Sempio: parla di Chiara, da solo in auto. E imita una voce femminile: Non parlo con te; Sempio ha ucciso Chiara Poggi spinto dall’odio. Così i pm ricostruiscono il movente. Tutti gli aggiornamenti sul caso Garlasco, i carabinieri: 'Marco Poggi ostile e in costante difesa di Sempio'Emergono alcuni particolari: gli inquirenti che indagano sul delitto di Garlasco registrano infatti una modificazione del contenuto delle testimonianze di Marco Poggi, fratello di Chiara nell'arco ... tg.la7.it Delitto di Garlasco, testimonianze di Marco Poggi: Modificazioni e tensione nell’interrogatorioNelle carte dell’inchiesta i carabinieri parlano di dichiarazioni mutate nel tempo e di atteggiamento «ostile» ... gazzettadelsud.it “Marco Poggi sembra più l’avvocato di Sempio che il fratello di Chiara Poggi”. Non so neppure chi sia questa tizia che lo dice, ma è una cosa imbarazzante. Povera famiglia Poggi, una figlia e sorella ammazzata e questa roba in tv. Spengo che è meglio. x.com Aggiornamenti su Garlasco, secondo i PM: "Marco Poggi ostile, avrebbe modificato le testimonianze". #ignotox facebook