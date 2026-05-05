Oggi a Garlasco sono previsti gli interrogatori delle gemelle Cappa, mentre domani saranno ascoltati Sempio e Marco Poggi. La giornata rappresenta un momento importante nell’ambito dell’inchiesta bis sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 nella villetta di famiglia. La vicenda giudiziaria ha attirato l’attenzione di molti, con un focus particolare sui testimoni coinvolti e sulle nuove verifiche in corso.

È una vigilia carica di attesa quella che accompagna il nuovo capitolo dell’inchiesta bis sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco. Nelle prossime ore si concentrano infatti interrogatori considerati decisivi: oggi tocca alle gemelle Paola e Stefania Cappa, mentre domani sarà la volta di Andrea Sempio, unico indagato, e di Marco Poggi, fratello della vittima. Un passaggio investigativo che potrebbe chiarire alcuni dei punti più controversi rimasti in sospeso per anni, a partire dal movente ipotizzato dagli inquirenti e dai nuovi elementi emersi dalle consulenze tecniche. Al centro dell’attenzione ci sono le dichiarazioni rese all’epoca dei fatti, oggi rilette alla luce della nuova inchiesta.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, giornata chiave: oggi gli interrogatori delle gemelle Cappa, domani Sempio e poi Marco Poggi, la diretta

Garlasco, Gianluca Spina analizza la comunicazione non verbale delle gemelle Cappa e di Marco Poggi

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