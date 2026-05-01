Garlasco Sempio colpevole? Le parole dei Poggi su Stasi | Cosa pensiamo adesso

Nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, le dichiarazioni dei Poggi sui commenti dell’ex giudice Stasi hanno riacceso il dibattito tra le parti coinvolte. La sentenza di condanna di Sempio, collegato al caso, ha portato a nuove discussioni, mentre la famiglia della vittima mantiene la sua posizione inalterata. La vicenda continua a essere al centro di attenzione, tra aggiornamenti legali e reazioni pubbliche.

La nuova svolta nell’inchiesta sul delitto di Garlasco riaccende lo scontro tra accusa e difesa, ma soprattutto non modifica la posizione della famiglia della vittima. Le recenti ipotesi formulate dalla Procura di Pavia, che indicano in Andrea Sempio l’unico responsabile dell’omicidio con un possibile movente sessuale, vengono infatti giudicate prive di fondamento dai legali dei Poggi. Una linea netta, che ribadisce come per i familiari di Chiara Poggi il colpevole resti Alberto Stasi, già condannato in via definitiva. Secondo quanto riferito dai difensori della famiglia, la nuova ricostruzione non terrebbe conto degli elementi già accertati nel corso degli anni.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Garlasco, avvocata di Alberto Stasi: “I Poggi lo hanno preso di mira”

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