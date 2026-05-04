Garlasco chi è davvero Andrea Sempio | tra sospetti e ossessioni

In un’indagine che ha attirato l’attenzione, emerge che un uomo di 38 anni, indagato per un omicidio a Garlasco, avrebbe inviato circa tremila messaggi nel corso di sette anni sul forum online «Italian Seduction Club». Il forum è frequentato da persone interessate a tecniche di seduzione e relazioni, e l’uomo è stato sottoposto a verifiche da parte delle autorità. La presenza di questi messaggi si inserisce nel quadro delle indagini in corso.

Tremila messaggi in sette anni. È quanto avrebbe scritto Andrea Sempio, il 38enne indagato per il delitto di Garlasco, sul forum «Italian Seduction Club», blog frequentato da seduttori. A riportarlo sono stati, nell’ordine, la rivista MOW, poi il Corriere della Sera, Repubblica e la trasmissione Quarto Grado. Il suo nickname era «Andrea S.». Tra i post comparsi tra il 2009 e il 2016, uno ha attirato l’attenzione degli inquirenti: un riferimento a una ragazza conosciuta «tra i 18 e i 20 anni», verso cui l’autore avrebbe nutrito un’ossessione durata quasi due anni. «L’unica volta in cui mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita.🔗 Leggi su Panorama.it

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Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025

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Un forum online, migliaia di messaggi e un profilo attribuito ad Andrea Sempio: emergono contenuti e dinamiche legate al mondo della seduzione Tra nickname, date e discussioni, alcuni elementi coincidono con momenti chiave della vicenda: https://fanpa.ge - facebook.com facebook

#Garlasco A due giorni dall'interrogatorio di Andrea #Sempio, fissato mercoledì 6 maggio, finiscono al vaglio degli inquirenti anche delle chat. Su un forum, con il nickname 'Andreas', l''indagato scriveva di una sua ossessione amorosa. Simona Decina #GR1 x.com