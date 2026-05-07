I Carabinieri si sono dimenticati di chiedere dove era la mattina dell’omicidio Tra il materiale sequestrato contro Sempio anche il biglietto del padre

I Carabinieri non hanno interrogato Sempio riguardo al suo spostamento la mattina dell’omicidio. Tra il materiale sequestrato durante le indagini è stato trovato anche un biglietto del padre dell’indagato. Inoltre, un documento trovato in casa di Sempio si collega a un’inchiesta bresciana, in cui il padre dell’indagato è coinvolto per corruzione insieme a un ex procuratore.

C’è anche un foglio trovato in casa Sempio e che si collega con l’inchiesta bresciana in cui il padre dell’indagato risulta indagato per corruzione assieme all’ex procuratore di Pavia Mario Venditti. Fa parte del materiale sequestrato nell’indagine per l’omicidio di Chiara Poggi a carico del figlio 38enne. Nel lungo elenco dei beni posti sotto sequestro e allegato all’ avviso di chiusura inchiesta, si cita una fotocopia di un atto investigativo del 7 luglio 2020, con il timbro di “ricezione” della Procura di Pavia del 9 luglio dello stesso anno, «con appunto manoscritto in inchiostro blu ‘già stato audito ma i carabinieri si sono dimenticati di chiedere a Sempio dove fosse la mattina dell’omicidio’ ».🔗 Leggi su Open.online

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