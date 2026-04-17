Garlasco mazzata del Racis su Sempio | Innata capacità di mentire

Durante la trasmissione Quarto Grado si è tornati a discutere delle recenti indagini relative all'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco. Il procuratore capo ha commentato le risultanze delle nuove verifiche, sottolineando che le analisi hanno portato a un approfondimento delle dichiarazioni e dei riscontri raccolti finora. La discussione si è concentrata anche sulla testimonianza di un testimone che ha raccontato dettagli inediti sulla vicenda.

A Quarto Grado si parla ancora delle nuove indagini per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Nella puntata di venerdì 17 aprile del programma condotto da Gianluigi Nuzzi arrivano indiscrezioni pesanti dalla consulenza del Racis, la struttura dell'Arma dei Carabinieri per le analisi tecnico-scientifiche e forensi di indagini complesse, ch si avvale dei Ris di Roma, Parma, Messina e Cagliari. Ebbene, secondo la relazione Andrea Sempio "avrebbe un'innata capacità di mentire. Ci sarebbe scritto in questa consulenza, avrebbe anche un rapporto problematico con le donne ", spiega l'inviato del programma. Indiscrezioni che trovano l'immediato commento dell'indagato per omicidio in concorso con Alberto Stasi o altri.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Garlasco, mazzata del Racis su Sempio: "Innata capacità di mentire" Garlasco, dopo Stasi e Sempio a quando gli altri Notizie correlate Garlasco, consulenza Racis su Andrea Sempio consegnata ai pm: a cosa serve il profilo psicologicoLa consulenza del Racis sul profilo psicologico di Andrea Sempio, indagato nel caso del delitto di Garlasco, è stata consegnata ai pm. Garlasco, cosa c'è nella relazione sul profilo psicologico di Andrea Sempio depositata dal RacisOra la figura di Andrea Sempio è stata setacciata, e per il Racis (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche) è maturo il tempo per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Garlasco, nuova consulenza Racis su Andrea Sempio ai pm chiarisce ruolo del profilo psicologico nell’indagineDelitto di Garlasco, consegnata la consulenza Racis su Andrea Sempio La nuova consulenza del Racis sull’indagato Andrea Sempio nel caso del delitto di ... assodigitale.it Garlasco, il profilo psicologico di Andrea Sempio sul tavolo dei magistratiI carabinieri del Racis hanno consegnato in procura la relazione sull’indagato. Tra gli scritti esaminati anche una prima pagina del giornale sull’omicidio ... laprovinciapavese.gelocal.it