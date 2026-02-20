Accuse gravi Garlasco l’avvocato della famiglia Poggi contro la youtuber Bugalla
L’avvocato della famiglia Poggi denuncia la youtuber Bugalla per accuse gravi legate a commenti diffusi sui social. La causa nasce da alcune sue affermazioni sulla notte dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco. La famiglia chiede che vengano prese misure contro le parole considerate dannose e diffamatorie. La vicenda riaccende il dibattito sulla responsabilità dei contenuti online e sull’impatto delle opinioni pubblicate sui social network. La posizione della famiglia Poggi resta ferma e pronta a tutelare la memoria della ragazza.
Il caso Garlasco torna ancora una volta al centro dell'attenzione mediatica, a quasi vent'anni dall' omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Un delitto che ha segnato profondamente l'opinione pubblica italiana e che continua a generare interrogativi, ricostruzioni alternative e nuove polemiche. Al centro del dibattito, in queste ore, non ci sono soltanto gli atti processuali che hanno portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi, ma anche alcune intercettazioni e materiali recentemente rilanciati sul web. A riaccendere i riflettori è stato un nuovo video pubblicato da Francesca Bugamelli, conosciuta online come Bugalalla.
Leggi anche: Garlasco, la famiglia Poggi rompe il silenzio tramite il suo avvocato
Garlasco: La Reazione dei Poggi - Salotto Giallo #15
Argomenti discussi: Dal pc di Chiara Poggi nessuna copia non autorizzata: il consulente dei Poggi replica alla youtuber Bugalalla; Da Enzo Tortora al caso Garlasco; Marco Panzarasa estraneo ai fatti di Garlasco le sue legali intervengono contro la campagna diffamatoria.
Delitto di Garlasco, l'avvocato Gallo sulla scarpa buttata nei rifiuti: È frode processualeGarlasco, l'avvocato Gallo torna a sollevare dubbi sul caso della scarpa mai repertata: polemiche sulle indagini e accuse di frode processuale riemergono nel dibattito televisivo a Mattino Cinque
Garlasco, Mattino Cinque: Su Stasi abbiamo sbagliato: quell'impronta andava repertata, l'ammissione dei carabinieriIl caso Garlasco torna al centro del dibattito televisivo con una precisazione che pesa come un macigno. A Mattino Cinque, l'ex maresciallo dei carabinieri Roberto Pennini, tra i primi a entrare nella
