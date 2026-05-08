Garlasco la discovery e i 20 giorni di Sempio per essere sentito | i prossimi passi prima del processo

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, accusato di essere l'unico omicida di Chiara Poggi, e tra 20 giorni chiederà al gip molto probabilmente un rinvio a giudizio. Ma cosa si potrà fare in questi 20 giorni? Lo ha spiegato a Fanpage.it Paolo Di Fresco, avvocato penalista del Foro di Milano.🔗 Leggi su Fanpage.it

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