A Garlasco, le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi sono in fase di sviluppo dopo l'interrogatorio di Sempio, che ha scelto di non rispondere. La Discovery ha concesso 20 giorni per l'audizione del testimone, ma per un nuovo procedimento potrebbe essere necessaria una revisione in relazione a Stasi. La situazione resta in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali, senza che siano stati comunicati dettagli sulle prossime mosse degli inquirenti.

Le nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco stanno per arrivare alla svolta. Dopo l'interrogatorio di Sempio, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sono emerse intercettazioni nelle quali il 38enne, parlando da solo in auto, ammette di aver visto il video di Chiara e Alberto e ricorda la sua proposta mal respinta di vedersi. Per la difesa stava «commentando un podcast»: gli avvocati sono in riunione già stamani per confrontarsi e recuperare quel contenuto che parlava del delitto di Garlasco e per analizzarlo. La chiusura delle indagini per il delitto di Garlasco è stata notificata ad Andrea Sempio. Il 38enne è accusato di aver ucciso Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, cosa succede ora? La Discovery, i 20 giorni di Sempio per essere sentito: ma per un nuovo processo serve revisione per Stasi

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