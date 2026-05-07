A Garlasco, le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi sono prossime a una svolta. Dopo circa 20 giorni di attese, l'interrogatorio di Sempio si è concluso con la sua decisione di non rispondere. Si sta valutando una possibile revisione del caso riguardo a Stasi, con le indagini che si concentrano sui nuovi elementi emersi. La chiusura delle indagini preliminari si avvicina, aprendo la strada a eventuali sviluppi processuali.

Le nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco stanno per arrivare alla svolta. Dopo l'interrogatorio di Sempio, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sono emerse intercettazioni nelle quali il 38enne, parlando da solo in auto, ammette di aver visto il video di Chiara e Alberto e ricorda la sua proposta mal respinta di vedersi. Per la difesa stava «commentando un podcast»: gli avvocati sono in riunione già stamani per confrontarsi e recuperare quel contenuto che parlava del delitto di Garlasco e per analizzarlo. La chiusura delle indagini per il delitto di Garlasco è stata notificata ad Andrea Sempio. Il 38enne è accusato di aver ucciso Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, la Discovery, i 20 giorni di Sempio per essere sentito, l'ipotesi revisione per Stasi: cosa succede dopo la chiusura delle indagini

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