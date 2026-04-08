Delitto di Garlasco decisione su Andrea Sempio più vicina | cosa può succedere entro fine maggio

A quasi vent’anni dall’omicidio di una giovane donna, il procedimento giudiziario relativo a un sospettato è in fase di svolgimento. Nei giorni scorsi si sono tenute nuove udienze e si attende una decisione finale che potrebbe arrivare entro la fine di maggio. La vicenda giudiziaria ha coinvolto diverse persone nel corso degli anni, ma il focus attuale riguarda principalmente un singolo imputato.

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco torna sotto i riflettori. L’inchiesta, che sembrava ormai cristallizzata, sta vivendo una fase di accelerazione: la Procura di Pavia ha intensificato il lavoro e nelle prossime settimane potrebbe arrivare una scelta destinata a pesare sulla cronaca giudiziaria italiana. Secondo quanto filtra dagli ambienti giudiziari, la chiusura delle indagini su Andrea Sempio potrebbe arrivare già entro la fine di maggio, con tempi più rapidi rispetto alle scadenze tecniche. Un segnale che, per gli inquirenti, il quadro raccolto finora sarebbe arrivato a un punto decisivo. Garlasco, perché la procura accelera su Sempio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Delitto di Garlasco, decisione su Andrea Sempio più vicina: cosa può succedere entro fine maggio Non si capisce più se si indaga su Andrea Sempio o su Alberto Stasi: cosa stanno cercando sul delitto di GarlascoLe consulenze di parte, quando manca poco alla chiusura delle indagini su Andrea Sempio ovvero l'attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si... “È finita male”. Garlasco, arrivata la decisione ufficiale su Andrea Sempio: un colpo durissimo, cosa succede oraLa giudice per le indagini preliminari di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha respinto la richiesta di incidente probatorio presentata dalla difesa di... Delitto di Garlasco, riunione romana per Andrea Sempio e i suoi legali Temi più discussi: Garlasco, la Procura fissa la scadenza delle indagini: quando potrebbe arrivare la decisione su Andrea Sempio; Delitto di Garlasco, arriva il RACIS: svolta vicina, è tutto sul tavolo dei magistrati; Garlasco in Tv, la ‘nuova’ dinamica del delitto e l’enigma del muretto: spunta una telefonata; Delitto Poggi, spunta Ignoto 2: il mistero che può ribaltare il caso. Delitto di Garlasco, nuove rivelazioni sul pc di Chiara Poggi riaprono interrogativi e contraddizioni nelle indaginiDelitto di Garlasco, perché la nuova perizia sul pc può cambiare tutto La nuova perizia informatica sul pc di Chiara Poggi, depositata in procura a Pa ... assodigitale.it Delitto di Garlasco nuove rivelazioni sulle ultime conversazioni di Chiara prima dell’omicidioDelitto di Garlasco, indagine verso la chiusura e nodi ancora irrisolti Chi indagano oggi i magistrati sul delitto di Garlasco? Al centro resta la pos ... assodigitale.it Mattino 5. . In diretta a #Mattino5 torniamo a parlare del caso di Liliana Resinovich e del delitto di #Garlasco - facebook.com facebook Inizia ora una nuova puntata di “Le Iene presentano: Inside”. Con @AndreettaMax e @gonzogiornalism torneremo su casi che conosciamo bene, come la strage di Erba, il delitto di Garlasco e i mostri di Ponticelli, con nuove testimonianze inedite e ricostruzion x.com