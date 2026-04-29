Garlasco la svolta a sorpresa | Andrea Sempio convocato in procura cosa può succedere

Da thesocialpost.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, le autorità hanno convocato in procura una persona coinvolta nell’indagine in corso. L’incontro si svolge in un momento chiave per il procedimento giudiziario. Non sono stati rivelati dettagli sui motivi dell’audizione, né sulle possibili conseguenze di questa convocazione. La notizia ha attirato l’attenzione di chi segue il caso, che si aspetta sviluppi nelle prossime ore.

Le porte della Procura si aprono in un momento cruciale per il caso di Garlasco. L’atmosfera è quella delle ore decisive, quelle in cui ogni passaggio può segnare una svolta. Andrea Sempio risulta essere stato convocato in Procura proprio in queste ore, dove verrà sottoposto a un nuovo interrogatorio nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Un passaggio chiave. La convocazione arriva dopo giorni in cui si sono intensificate le indiscrezioni su un possibile epilogo investigativo. In particolare, a pesare è quanto emerso sull’incontro tra il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Garlasco, a breve la svolta: probabile rinvio a giudizio per Andrea Sempio - Ore 14 Sera 09/04/2026

Video Garlasco, a breve la svolta: probabile rinvio a giudizio per Andrea Sempio - Ore 14 Sera 09/04/2026

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