A Garlasco, le autorità hanno convocato in procura una persona coinvolta nell’indagine in corso. L’incontro si svolge in un momento chiave per il procedimento giudiziario. Non sono stati rivelati dettagli sui motivi dell’audizione, né sulle possibili conseguenze di questa convocazione. La notizia ha attirato l’attenzione di chi segue il caso, che si aspetta sviluppi nelle prossime ore.

Le porte della Procura si aprono in un momento cruciale per il caso di Garlasco. L’atmosfera è quella delle ore decisive, quelle in cui ogni passaggio può segnare una svolta. Andrea Sempio risulta essere stato convocato in Procura proprio in queste ore, dove verrà sottoposto a un nuovo interrogatorio nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Un passaggio chiave. La convocazione arriva dopo giorni in cui si sono intensificate le indiscrezioni su un possibile epilogo investigativo. In particolare, a pesare è quanto emerso sull’incontro tra il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, la svolta a sorpresa: Andrea Sempio convocato in procura, cosa può succedere

Garlasco, a breve la svolta: probabile rinvio a giudizio per Andrea Sempio - Ore 14 Sera 09/04/2026

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la Repubblica. . Sarà l'ultimo round prima del suono della campana. L’ultima possibilità degli inquirenti per contestare ad Andrea Sempio in un interrogatorio formale gli elementi accumulati in oltre un anno di indagine. E l’ultima chance per l'indagato per l'omi - facebook.com facebook

#Garlasco Tutte le consulenze della Procura di Pavia sono tra di loro coerenti e sostengono in maniera solida l'impianto accusatorio nei confronti di Andrea Sempio x.com