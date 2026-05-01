Garlasco il movente sessuale di Andrea Sempio e i video intimi di Chiara e Alberto

In un procedimento giudiziario a Pavia, i pubblici ministeri sostengono che Andrea Sempio abbia ucciso Chiara Poggi nel suo appartamento di Garlasco. Secondo le accuse, il movente sarebbe legato a avances rifiutate, e sono stati sequestrati anche video intimi di Chiara e Alberto. La vicenda si sviluppa nel contesto di un’indagine che approfondisce i rapporti tra le persone coinvolte.

I pubblici ministeri di Pavia sono convinti che Andrea Sempio abbia ucciso Chiara Poggi nel villino di via Pascoli a Garlasco a causa di una serie di avance rifiutate. Il movente sessuale dell’omicidio è esplicitato per la prima volta nell’ avviso di garanzia che ha ricevuto il nuovo indagato. Ma da dove arriva questa convinzione? E perché nell’atto firmato da Stefano Civardi, Giuliana Rizza e Valentina De Stefano è sparito il «concorso» con Alberto Stasi e altri ignoti? Secondo gli inquirenti Sempio aveva un’ossessione per Chiara. A causa dei video amatoriali che lei e il fidanzato giravano e poi salvavano sul pc. E che l’indagato, secondo loro, ha visto.🔗 Leggi su Open.online

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Il 6 maggio Andrea Sempio sarà – salvo sorprese – interrogato prima della chiusura delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, avvenuto il 13 agosto del 2007. Ma oggi, con l’invito della presentazione in procura a Pavia, c’è anche un punto - facebook.com facebook

Andrea Sempio è innocente fino a prova contraria e non è ancora nemmeno a processo. Si vedrà se la Procura di Pavia ha nuovi elementi; se non ne ha, a mio parere a oggi non ci sono prove sufficienti per una condanna (non c'erano nemmeno per Stasi, in c x.com