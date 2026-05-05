Garlasco legali | Andrea Sempio non risponderà a pm | Sentite in caserma le gemelle Cappa

Il 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi è stato convocato il 6 maggio per un interrogatorio. Nel frattempo, le gemelle Cappa sono state ascoltate in caserma, mentre gli avvocati del sospettato hanno comunicato che non risponderà alle domande del pubblico ministero. La polizia sta proseguendo le verifiche e le indagini sul caso.

Mentre Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato il 6 maggio in Procura a Pavia per essere interrogato, "si avvarrà della facoltà di non rispondere", Paola Cappa e Stefania Cappa, le due cugine di Chiara, sono state sentite nella caserma dei carabinieri Montebello di Milano, come teste nel nuovo filone d'indagine sul delitto di Garlasco. La prima è stata sentita in mattinata per due ore, la seconda nel primo pomeriggio per circa due ore e mezzo., Lo annunciano, in una nota, gli avvocati difensori Angela Taccia e Liborio Cataliotti. La decisione, spiegano, è stata dettata dal fatto "le indagini non sono...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, legali: "Andrea Sempio non risponderà a pm" | Sentite in caserma le gemelle Cappa Notizie correlate Caso Garlasco, Sempio non risponderà ai pm. I legali: “Le indagini non sono chiuse”. Oggi le gemelle Cappa sentite come testimoniAndrea Sempio, convocato per domani, mercoledì 6 maggio, in procura a Pavia nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi “si avvarrà... Delitto di Garlasco, i legali di Sempio: “Non risponderà al pm”. Oggi vengono sentite le gemelle CappaAndrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi (avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007) e convocato domani in Procura a Pavia per essere... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Garlasco - Non riesco a capacitarmi del movente sessuale, Andrea Sempio su Chiara Poggi: Non la frequentavo. La difesa: Basiti dall'aggravante della crudeltà; Garlasco, il legale di Andrea Sempio: La lettura dei post è distorta; Delitto Garlasco, i legali dei Poggi: Nuova ipotesi irreale, sembra costruita a tavolino; Garlasco, la difesa di Sempio: Strumentale mostrizzazione. Convocati Marco Poggi e sorelle Cappa. Garlasco, perché Andrea Sempio nell'interrogatorio non risponderà alle domande: l'annuncio dei suoi avvocatiL'annuncio degli avvocati di Andrea Sempio, indagato nel caso del delitto di Garlasco, in merito all'interrogatorio previsto per il loro assistito. virgilio.it Garlasco, Andrea Sempio non risponderà: Prima la perizia psicologica. Salta l'interrogatorio.I legali di Sempio Liborio Cataliotti e Angela Taccia spiegano di avere conferito un incarico a uno psicoterapeuta per una consulenza personologica sul loro assistito, ritenuta indispensabile prima di ... tg.la7.it Ultim’ora: la difesa di Andrea Sempio comunica che il proprio assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere. È convocato domani 6 maggio in procura perché indagato per il caso #Garlasco Gli aggiornamenti in diretta a #Mattino5 su #Canale5 e in streami - facebook.com facebook Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Come riportano i social del Tg1, sono state consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi che saranno interrogate x.com